Kaspi Жұма пройдет 23, 24 и 25 февраля

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

«Мы каждый раз получаем огромное количество благодарных отзывов о празднике выгодных покупок Kaspi Жұма. Наши любимые клиенты и партнеры постоянно просят нас проводить праздник чаще. В этом году мы проведем Kaspi Жұма три раза – зимой, летом и осенью. Зимняя Kaspi Жұма пройдет уже 23, 24 и 25 февраля. В празднике выгодных покупок примут участие лучшие казахстанские и международные бренды, и популярные магазины по всей стране. Желаем всем нашим любимым клиентам выгодных покупок, а партнерам – отличных продаж!»

Ювелирные украшения, бижутерия, парфюмерия, косметика, одежда и обувь, бытовая техника, электроника, товары для дома и ремонта – все это и многое другое можно приобрести в самых популярных магазинах страны и в интернет-магазине на Kaspi.kz.

В празднике примут участие десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также ведущие казахстанские и мировые бренды, такие как Adidas, ADILI, Alina Group, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Intertop, Казахювелир, Kari, KIMEX, Комфорт, Мечта, Mon Amie, Leroy Merlin, Nike, Pandora, Qazaq Republic, RESPECT, Sabaq.online, Sman, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, 12 МЕСЯЦЕВ, и многие другие. Kaspi Жұма – большое событие для отечественного бизнеса, и особенно для небольших компаний. За три дня всенародного праздника выгодных покупок казахстанские предприниматели увеличивают свои продажи в несколько раз. Благодаря этому бизнес продолжает развиваться, укреплять экономику страны и создавать новые рабочие места.

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