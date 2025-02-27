Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки

В этом году Kaspi.kz вновь поддержит музыкальный проект OYU, включая съемку документальных фильмов о талантливых казахстанских музыкантах.Музыкальный проект OYU Live, основанный известным режиссером и продюсером Айсултаном Сеитовым в 2021 году, уже несколько лет открывает новые имена в казахстанской музыке. Цель проекта - дать пространство для поддержки и развития талантливых музыкантов со всей страны. Исполнителям бесплатно делают профессиональную запись выступления и размещают на YouTube-канале OYU Live. В проекте участвуют как звезды, так и начинающие артисты, что помогает им находить своих

В этом году Kaspi.kz вновь поддержит музыкальный проект OYU, включая съемку документальных фильмов о талантливых казахстанских музыкантах.

Музыкальный проект OYU Live, основанный известным режиссером и продюсером Айсултаном Сеитовым в 2021 году, уже несколько лет открывает новые имена в казахстанской музыке. Цель проекта - дать пространство для поддержки и развития талантливых музыкантов со всей страны. Исполнителям бесплатно делают профессиональную запись выступления и размещают на YouTube-канале OYU Live. В проекте участвуют как звезды, так и начинающие артисты, что помогает им находить своих слушателей и знакомиться с ключевыми игроками индустрии — продюсерами, режиссерами и музыкантами.

Кроме того, в Алматы и Астане ежегодно проходят фестивали современной казахстанской музыки OYU Fest, собирая более 10 000 зрителей.

В 2024 году Kaspi.kz стал генеральным партнером OYU, что позволило проекту выйти на новый уровень. В 2025 году компания продолжит сотрудничество, поддерживая инициативы, направленные на развитие казахстанской музыкальной сцены.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

"В прошлом году мы с удовольствием поддержали OYU Fest и выступили генеральным партнером этого замечательного музыкального фестиваля и съемок сезона OYU Live. В этом году мы продолжим наше сотрудничество и дружбу. Это классный проект, который объединяет казахстанцев вокруг современной казахстанской музыки. Главное – дать дорогу молодым талантливым исполнителям. У нас сложилось отличное партнерство наших команд, которые хотят сделать мир вокруг лучше и прекраснее".

Айсултан Сеитов, основатель OYU:

"В этом году нам исполняется 5 лет, и я рад поделиться с вами нашей общей победой – канал преодолел отметку 100 000 подписчиков. Эта серебряная кнопка – не просто награда, а символ того, что вместе с вами мы создаем пространство для казахской музыки. Каждый из вас – часть этой истории, и без вас OYU просто не существовал бы. Спасибо за вашу любовь, поддержку и веру в нас! А еще у нас отличные новости: мы продлеваем сотрудничество с Kaspi.kz и уже готовим множество новых проектов. Нам не терпится показать, что впереди! Следите за обновлениями – будет интересно. До скорой встречи на OYU Fest!".

В 2025 году впервые пройдет конкурс для молодых исполнителей, победители которого попадут в восьмой сезон OYU Live. Фестивали в Алматы и Астане вновь соберут тысячи поклонников казахской музыки. А по итогам всех этих событий выйдут новые документальные фильмы о самых ярких именах на большой сцене.