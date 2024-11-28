Казахстан и Россия будут использовать совместный телефонный код «+7»

Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации, сообщает пресс-служба министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации, сообщает пресс-служба министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Достигнутое соглашение закрепляет распределение диапазонов:

Республика Казахстан будет использовать коды +7 0, +7 6, +7 7.

Российская Федерация закрепила за собой коды +7 2, +7 3, +7 4, +7 5, +7 9.

Как отмечается, в целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.

- В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем, - говорится в сообщении.

Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.

В связи с этим, для удобства граждан Минцифры повторно проведены переговоры с международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международного кода «+7».