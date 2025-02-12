Казахстанцев стали чаще «обирать» в Жамбылской области

По данным «24KZ», представители правоохранительных органов на встрече с жителями села Аса рассказали, как обезопасить себя от различных преступлений.



В прошлом году в Жамбылском районе сельчан обманули 24 мошенника. В одном из случаев женщина представлялась бухгалтером крупного торгового центра и принимала от фермеров мясо на продажу. Продукцию она реализовывала на рынке, а вырученные средства тратила на свои нужды.

Так она обманула более 6 человек на 16 миллионов тенге. Для предотвращения подобных ситуаций сотрудники надзорного органа регулярно проводят встречи с жителями региона и разъясняют их права.



Как пояснил представитель прокуратуры Жамбылского района Меирлан Садыков, основными инструментами совершения мошенничества являются доверчивость граждан.



Ранее стало известно, что в Актобе суд отсрочил наказание аферистке, торговавшей госгрантами.