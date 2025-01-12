Казахстанцы могут получить гранты на обучение в вузах Китая

По соглашению между министерством образования и науки Казахстана и министерством образования КНР, китайское правительство предоставляет 44 образовательных гранта на 2025-2026 учебный год

По соглашению между министерством образования и науки Казахстана и министерством образования КНР, китайское правительство предоставляет 44 образовательных гранта на 2025-2026 учебный год, по программам:

бакалавриат;

магистратура;

докторантура.

- Претенденты, находящиеся на обучении, предоставляют нотариально заверенную справку о статусе выпускника со школы (колледжа, вуза) с указанием планируемой даты окончания обучения, заверенные учебной частью с переводом на китайский или английский языки, - говорится в сообщении «Центра международных программ «Болашак».

Грант предусматривает покрытие следующих расходов:

бесплатное обучение;

ежемесячная стипендия для программ бакалавриата – 2,500 CNY, магистратура – 3,000 CNY, докторантура – 3,500 CNY;

медицинская страховка;

проживание в общежитии

Остальные расходы покрываются обладателем гранта самостоятельно.

Претенденты для участия в конкурсном отборе должны пройти онлайн-регистрацию на сайте китайского стипендиального совета. Прием документов будет осуществляться с 9 января по 7 февраля 2025 года включительно посредством портала «Электронного Правительство» (Egov.kz) либо в АО «Центр международных программ».