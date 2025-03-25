Казахстанцы стали чаще покупать ржаной хлеб

По данным аналитиков Data Hub, в конце года казахстанцы в среднем съели 856 граммов ржаного и ржано-пшеничного хлеба на человека. Это на 13% больше, чем в прошлом квартале, и на 16% больше, чем год назад. Такой уровень стал третьим по величине за последние 14 лет.

Потребление ржаного хлеба нестабильно, особенно в последние семь лет. Однако в среднем за 2018–2024 годы оно составило 757 граммов, что на 18% выше, чем в предыдущие семь лет (641 г). Это может говорить о росте интереса к ржаному хлебу. 856 граммов – это примерно две буханки. Но важно учитывать, что не все казахстанцы едят ржаной хлеб. В городах его потребляют в три раза больше, чем в селах: 1 141 грамм против 379.