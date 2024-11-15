Казахстанцы выбирают Chevrolet Cobalt

В октябре 2024 года официальные дилеры в Казахстане реализовали 21 491 новый легковой и коммерческий автомобиль. Это на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным «Казахстанского автомобильного союза» (КАС), в октябре 2024 года официальные дилеры в Казахстане реализовали 21 491 новый легковой и коммерческий автомобиль. Это на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 10 месяцев текущего года продажи достигли 158 621 автомобиля, что на 1,5% больше чем в 2023 году, сообщает kapital.kz.

С чем связывают рост спроса на отечественные автомобили и какую модель авто можно по праву называть "Народной"? На этот вопрос КАС предоставил статистику.

Президент ҚАО Анар Макашева отметила:

«Продажи в октябре превысили отметку в 20 тыс. автомобилей, что является лучшим результатом текущего года. Очевидно, что маркетинговые кампании продолжают оказывать поддержку рынку, и эта тенденция сохранится до конца года. В целом 2024 и 2025 годы можно назвать периодом стабилизации для автомобильного рынка».

Chevrolet стал лидером октября

В октябре на первой строчке среди брендов расположился Chevrolet, реализовав 6 265 автомобилей. Hyundai и Kia заняли второе и третье места с результатами 2 955 (-13,5%) и 2 412 автомобилей (+1,1%) соответственно.

Остальные бренды распределились следующим образом:

4. Chery – 1 385 ед. (+15%)

5. Haval – 1 329 ед. (+69,1%)

6. Toyota – 1 176 ед. (-0,7%)

7. Jac – 981 ед. (+23,7%)

8. Jetour – 907 ед. (+46,3%)

9. Geely – 652 ед. (+86,3%)

10. Changan – 618 ед. (+13,8%)

Chevrolet Cobalt удерживает лидерство среди моделей

Среди моделей уже второй месяц подряд лидирует Chevrolet Cobalt – 5 857 проданных автомобилей. Hyundai Tucson занимает второе место (1 327 ед.), а замыкает тройку Kia Sorento (746 ед.).

Топ-10 популярных моделей в октябре выглядит следующим образом:

1. Chevrolet Cobalt – 5 857 ед.

2. Hyundai Tucson – 1 327 ед.

3. Kia Sorento – 746 ед.

4. Kia Sportage – 734 ед.

5. Hyundai Elantra – 673 ед.

6. Haval M6 – 672 ед.

7. Chery Tiggo 2 – 556 ед.

8. Toyota Camry – 516 ед.

9. Chery Tiggo 7 Pro – 440 ед.

10. Haval Jolion – 391 ед.

Итоги за 10 месяцев

С января по октябрь 2024 года в Казахстане Hyundai продал 34 169 автомобилей. На вторую позицию поднялся Chevrolet, реализовавший 22 045 автомобилей. Замыкает тройку Kia с показателем 19 470 ед.

Другие бренды расположились следующим образом:

4. Chery – 11 976 ед.

5. Jac – 9 087 ед.

6. Toyota – 8 579 ед.

7. Haval – 8 221 ед.

8. Jetour – 7 437 ед.

9. Changan – 6 734 ед.

10. Geely – 6 259 ед.

Стабильный рост продаж подтверждает, что автомобильный рынок Казахстана постепенно выходит на новый этап развития, обеспечивая условия для дальнейшего роста и стабильности.