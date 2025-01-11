Казахстанка хотела признать заём на 338 млн тенге недействительным

В Верховном суде рассмотрели дело о займе на 338 миллионов тенге. В 2017 году между двумя казахстанцами был подписан договор займа, заверенный нотариусом. Деньги должны были быть возвращены до 9 августа 2018 года. Однако в августе 2023 года получатель денег подала в суд, заявив, что деньги ей не передавались, и потребовала признать договор недействительным.
Суд первой инстанции отказал в иске, указав, что истек трехлетний срок исковой давности, установленный статьей 178 Гражданского кодекса. Суд отметил, что женщина знала о договоре с момента его подписания — 9 августа 2017 года, но обратилась в суд только через шесть лет. Уважительных причин для пропуска срока она не предоставила.
Апелляционная коллегия отменила это решение и признала договор недействительным, сославшись на то, что срок исковой давности заемщиком не пропущен, займодатель не доказал передачу денег. Однако Верховный суд отменил решение апелляции и восстановил решение первой инстанции. Суд указал, что факт передачи денег подтверждается показаниями свидетеля, который присутствовал при передаче. Более того, получательница частично возвращала деньги в 2018 и 2019 годах, что подтверждено перепиской в мессенджере WhatsApp и расписками, выданными займодателем в 2018 и 2019 годах.