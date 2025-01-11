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Социум

Более 3 тысяч человек оштрафовали за нарушение тишины в ЗКО

Напомним, что шуметь нельзя с 22:00 до 9:00 в будние, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.
Жулдызхан Хасангалиева
Более 3 тысяч человек оштрафовали за нарушение тишины в ЗКО

Пресс-служба департамента полиции ЗКО сообщила, что в 2024 году за нарушение тишины было оштрафовано 3 074 человека. Согласно статье 437 КоАП РК, нарушением считается любой шум, мешающий отдыху и спокойствию людей. Это касается как физических лиц, так и развлекательных заведений, расположенных в жилых домах или на территориях жилой застройки.

Штраф за нарушение тишины:

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  • на физлица в размере 5 МРП;
  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 20 МРП;
  • на субъектов среднего предпринимательства в размере 30 МРП;
  • на субъектов крупного предпринимательства в размере 100 МРП.

Если нарушение повторится в течение года, штрафы увеличатся:

  • Для физических лиц, малого и среднего бизнеса – в два раза.
  • Для крупного бизнеса – до 150 МРП

Напомним, что шуметь нельзя с 22:00 до 9:00 в будние, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

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