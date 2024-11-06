Казахстанцы смогут пройти военную подготовку на платной основе

Мажилисмены приняли в первом чтении законопроект, касающийся военно-патриотического воспитания, который включает ряд привилегий для граждан, прошедших срочную воинскую службу. В проекте, предложенном депутатами, предусмотрены новые положения, в том числе возможность оплачиваемой службы без отрыва от основной работы.

Так, военнообязанным на время военных сборов предлагают выплачивать среднюю зарплату, но не выше значения по стране. Безработным будут выплачивать минимальную зарплату за счёт государства.

Также в законе вводится курсовая подготовка военнообязанных на платной основе. Учиться можно будет в военных учебных заведениях, на военных кафедрах при организациях образования и в военно-технических школах. Желающие смогут пройти военную подготовку или переподготовку по месту жительства без призыва на воинские сборы, в нерабочее время и без отрыва от производства.

Кроме того, в Казахстане появятся координационные советы по военно-патриотическому воспитанию при министерстве обороны и при местных исполнительных органах. На военных кафедрах введут должность внештатного состава для преподавателей-военнослужащих, которые будут контролировать вооружение и технику.

Преподаватели начальной военной подготовки обязательно должны будут проходить воинскую службу. Также поправки касаются подготовки водителей для армии: 18-летние военнослужащие смогут учиться управлять транспортом категорий «D» и «СЕ» для нужд армии. Для призыва на воинскую службу будет официально использоваться служба 1414. Срок контракта для кадетов после окончания учёбы сократят до пяти лет. Граждане, прошедшие военную службу, освобождаются от обязательства отработки по образовательному гранту.