Казахстанские школьники осваивают рабочие профессии

По данным министерства просвещения РК, с 2023–2024 учебного года в Казахстане реализуется пилотный проект по присвоению рабочей квалификации старшеклассникам.

Проект запущен в 17 регионах страны и финансируется за счет средств местных бюджетов, предусмотренных на подготовку кадров. Инициатива направлена на усиление практической направленности школьного образования и расширение возможностей молодежи по раннему трудоустройству.

– Профессиональная подготовка проходит на базе колледжей, тогда как освоение общеобразовательных дисциплин — в школах. По окончании 11 класса учащиеся получают не только аттестат, но и диплом о среднем техническом образовании, — сообщил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

В пилотном проекте задействовано порядка 150 колледжей и школ. Старшеклассники проходят обучение по актуальным для рынка труда направлениям, включая организацию питания, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, швейное производство и моделирование одежды, дизайн одежды, графический и мультимедийный дизайн, сварочное дело, мебельное производство, парикмахерское искусство.

В проекте участвуют около две тысяч школьников, из них 905 выпускников уже завершили обучение с дипломом колледжа, получив профессиональную квалификацию и возможность сразу выйти на рынок труда.