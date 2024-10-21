Казахстанских водителей предупредили о трудностях на дорогах из-за непогоды

22 октября в Казахстане ожидаются дожди и ухудшение погодных условий в ряде областей. В связи с этим национальный оператор по управлению дорогами просит водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

22 октября в Казахстане ожидаются дожди и ухудшение погодных условий в ряде областей.

В пресс-службе "КазАвтоЖол" сообщили, что 22 октября в Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Абайской и Улытауской областях местами ожидается дождь. В Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается дождь со снегом.



В связи с этим национальный оператор по управлению дорогами просит водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.