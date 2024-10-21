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Социум

Казахстанских водителей предупредили о трудностях на дорогах из-за непогоды

22 октября в Казахстане ожидаются дожди и ухудшение погодных условий в ряде областей. В связи с этим национальный оператор по управлению дорогами просит водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.
Жулдызхан Хасангалиева
Казахстанских водителей предупредили о трудностях на дорогах из-за непогоды

22 октября в Казахстане ожидаются дожди и ухудшение погодных условий в ряде областей. 

В пресс-службе "КазАвтоЖол" сообщили, что 22 октября в Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Абайской и Улытауской областях местами ожидается дождь. В Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается дождь со снегом.

В связи с этим национальный оператор по управлению дорогами просит водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

 

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