Казахтелеком представил инновационные продукты и решения на фестивале в Астане

Казахтелеком на фестивале построил собственный «Дом связистов» и представил свои инновационные продукты и решения, а также рассказал, какие изменения ожидаются в телекоммуникационном секторе страны и мира.

Казахтелеком на фестивале построил собственный «Дом связистов» и представил свои инновационные продукты и решения, а также рассказал, какие изменения ожидаются в телекоммуникационном секторе страны и мира.

Напомним, что текущий год объявлен главой государства «Годом рабочих профессий», в рамках которого и стартовал сегодняшний фестиваль. Он будет работать до конца недели, а гостей ждут тематические улицы будущих профессий, горного дела, металлургии и т.д., а также семинары, хакатоны по различным темам, парад профессий, ярмарка вакансий, презентации стартапов, мастер-классы, тренинги и многое другое.

А на образовательном фестивале для детей и подростков «Городе рабочих профессий» в интерактивном формате ребята могут попробовать себя в разных профессиях, познакомиться с экспертами и узнать о востребованных специальностях.

– Сегодня телекоммуникации – это не просто связь, а целая экосистема инноваций и Казахтелеком, а также другие технологические компании создают будущее, в котором важны современные технические профессии. И здесь на фестивале, в нашем «Доме связистов» мы представили свои инновационные продукты и решения, которые уже сегодня внедрены или внедряются в компании и телекоммуникационной отрасли республики. Это проекты и в сфере Smart City, автоматизации зданий и сооружений с использованием IoT-решений, и Интернета вещей (IoT), и 5G, и Облачные технологии, искусственный интеллект, использование дронов для мониторинга и логистики и многое другое. Современные технические профессии требуют не только знаний, но и гибкости в обучении - готовность к постоянному обучению – главный фактор успеха в высокотехнологичной среде, – отметил главный административный директор АО «Казахтелеком» Ержан Мейрамов.

Уже сегодня в телеком-секторе появляются новые профессии, многие из которых уже активно внедряются и в Казахстане. Это специалисты по «умным сетям», техники по обслуживанию IoT-оборудования, инженеры по развертыванию оптоволокна, операторы дронов, операторы Security Operations Center. Эти и многие другие профессии становятся ключевыми в цифровой экономике современного мира.

Помимо «Дома связистов» на фестивале Казахтелеком организовал для гостей – взрослых и детей различные интерактивные игры и тренинги по кибербезопасности, продажам, технологиям и инструментам коммуникации, развитию личного бренда, soft skill, а также технические мастер-классы по сварке и спайке оптического кабеля.

В целом, на фестивале, который будет проходить до 15 февраля в международном выставочном центре EXPO, каждый найдет для себя что-то интересное и полезное.