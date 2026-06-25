«Казахмыс» реализует масштабную реконструкцию областного драматического театра в Жезказгане

В Жезказгане проводится масштабная реконструкция областного казахского музыкально-драматического театра имени Серке Кожамкулова — одного из главных культурных объектов региона. Проект реализуется ТОО «Корпорация Казахмыс» и станет первым полноценным капитальным обновлением театра с момента его открытия в 1972 году.



Реконструкция предусматривает комплексную модернизацию здания с сохранением его исторического архитектурного облика. Основная цель проекта — создать современное культурное пространство, отвечающее требованиям времени и открывающее новые возможности для развития театрального искусства в области Ұлытау.



После завершения работ театр будет оснащен современным сценическим, световым и звуковым оборудованием. Одним из ключевых элементов обновления станет новая сцена с вращающимся механизмом, которая позволит значительно расширить постановочные возможности и повысить качество проведения спектаклей и культурных мероприятий.



В рамках реконструкции полностью обновляется инженерная инфраструктура объекта. Предусмотрена замена систем тепло-, водо- и электроснабжения, монтаж современных систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также установка новой системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, будет выполнена полная замена кровельного покрытия и проведено обновление внутренних помещений театра.



На сегодняшний день завершены демонтажные работы, продолжается внутренняя отделка помещений и подготовка к следующему этапу строительно-монтажных работ.



Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет 5,1 млрд тенге. Завершение реконструкции запланировано до конца 2026 года.



Развитие социальной и культурной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений деятельности «Казахмыса». Компания реализует в области Ұлытау масштабную программу социальных инвестиций, охватывающую объекты культуры, спорта, образования, здравоохранения и благоустройства. Общий объем социальных проектов, реализуемых при поддержке компании в регионе в текущем году, превышает 30 млрд тенге.



Реконструкция театра имени Серке Кожамкулова станет важным вкладом в сохранение культурного наследия региона и создание современных условий для творческого развития жителей области Ұлытау.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS