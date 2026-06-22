«Казахмыс» усиливает риск-ориентированный подход к производственной безопасности

На базе Центра подготовки и переподготовки кадров (ЦПиПК) "Казахмыс" продолжается реализация программы обучения по основным типам производственных рисков Qauipsizdik Start (QStart).

С 15 июня к программе присоединились сотрудники транспортно-логистической компании ТОО "Tranco Industrial Railways Transportations" области Ұлытау.



Программа является частью системной работы Группы "Казахмыс" по совершенствованию производственной безопасности и развитию риск-ориентированного подхода на предприятиях и в подрядных организациях.



Ключевой акцент обучения сделан на формировании практических навыков: выявлении потенциальных рисков, оценке возможных последствий и принятии решений в производственной среде.



- Для каждой компании жизнь ее сотрудника стоит на первом месте. И проводимые мероприятия по безопасности являются наглядным подтверждением этого, - отметил один из сотрудников "Tranco Industrial Railways Transportations".



Обучение включает сценарные тренировки, разбор реальных производственных ситуаций и отработку действий в критических условиях, что способствует снижению рисков, связанных с человеческим фактором.



- "Казахмыс" проводит обучение по вопросам оценки производственных рисков и предотвращения несчастных случаев на производстве. Полученные знания помогут нам в ежедневной работе на производстве, - поделился впечатлениями участник программы.



Для повышения эффективности подготовки в ЦПиПК актуализирован учебный контент в соответствии со стратегией "Безопасность-2026", внедрены независимая оценка знаний и система электронных сертификатов.



Развитие программы Qauipsizdik Start позволяет формировать единые подходы к управлению производственными рисками и последовательно укреплять культуру безопасности на производственных площадках Группы "Казахмыс".

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS