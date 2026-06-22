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Социум

«Казахмыс» усиливает риск-ориентированный подход к производственной безопасности

На базе Центра подготовки и переподготовки кадров (ЦПиПК) "Казахмыс" продолжается реализация программы обучения по основным типам производственных рисков Qauipsizdik Start (QStart).
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«Казахмыс» усиливает риск-ориентированный подход к производственной безопасности
Фото: t.me/kazakhmys_news

С 15 июня к программе присоединились сотрудники транспортно-логистической компании ТОО "Tranco Industrial Railways Transportations" области Ұлытау.

Программа является частью системной работы Группы "Казахмыс" по совершенствованию производственной безопасности и развитию риск-ориентированного подхода на предприятиях и в подрядных организациях.

Ключевой акцент обучения сделан на формировании практических навыков: выявлении потенциальных рисков, оценке возможных последствий и принятии решений в производственной среде.
 

- Для каждой компании жизнь ее сотрудника стоит на первом месте. И проводимые мероприятия по безопасности являются наглядным подтверждением этого, - отметил один из сотрудников "Tranco Industrial Railways Transportations".


Обучение включает сценарные тренировки, разбор реальных производственных ситуаций и отработку действий в критических условиях, что способствует снижению рисков, связанных с человеческим фактором.
 

- "Казахмыс" проводит обучение по вопросам оценки производственных рисков и предотвращения несчастных случаев на производстве. Полученные знания помогут нам в ежедневной работе на производстве, - поделился впечатлениями участник программы.


Для повышения эффективности подготовки в ЦПиПК актуализирован учебный контент в соответствии со стратегией "Безопасность-2026", внедрены независимая оценка знаний и система электронных сертификатов.

Развитие программы Qauipsizdik Start позволяет формировать единые подходы к управлению производственными рисками и последовательно укреплять культуру безопасности на производственных площадках Группы "Казахмыс".

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS

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