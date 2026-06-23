«Казахмыс» внедряет цифровой мониторинг дробильного оборудования на обогатительных фабриках

Группа "Казахмыс" реализует проект по модернизации систем контроля дробильного оборудования на Жезказганской и Балхашской обогатительных фабриках. Новые цифровые решения позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования, своевременно выявлять потенциальные неисправности и повышать надежность производственных процессов.



Проект является частью программы технологической модернизации предприятий компании и направлен на повышение эффективности эксплуатации оборудования, снижение рисков внеплановых остановок и развитие инструментов предиктивного обслуживания.



На Жезказганской обогатительной фабрике модернизация уже завершена. Информация о работе дробилок среднего и мелкого дробления в режиме реального времени поступает в единую систему диспетчерского мониторинга, что позволяет оперативно контролировать техническое состояние оборудования и принимать решения по его обслуживанию.



На Балхашской обогатительной фабрике проект находится в активной стадии реализации. В настоящее время ведется сборка шкафов управления, после чего будут выполнены монтаж оборудования, настройка программного обеспечения и установка современных средств контроля температуры, вибрации и нагрузки электродвигателей. Завершение работ запланировано на четвертый квартал 2026 года.



После завершения проекта на обеих фабриках будет обеспечен непрерывный цифровой мониторинг работы дробильного оборудования. Система позволит выявлять отклонения в работе механизмов на ранних стадиях, предотвращать развитие неисправностей, снижать объем аварийных ремонтов и повышать срок службы оборудования.



Особое значение проект имеет для обеспечения устойчивой работы обогатительных фабрик, где надежность дробильного оборудования напрямую влияет на стабильность производственного процесса и выполнение производственных планов.



Внедрение современных цифровых решений является важной частью программы модернизации производственных активов. "Казахмыс" последовательно расширяет применение технологий промышленного мониторинга и автоматизации, направленных на повышение надежности оборудования, производственной безопасности и эффективности работы предприятий.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS