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Социум

Казахстан перешел в «красную» зону по темпам распространения COVID-19

Судя по матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана можно сказать, что республика в целом перешла в "красную" зону, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно матрице, представленной в Telegram-канале МВК РК по нераспространению COVID-19, в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. В "жёлтой" зоне – Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. Все остальные регионы РК находятся в "зелёной" зоне по темпам распространения COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста,
Дана Рахметова
Казахстан перешел в «красную» зону по темпам распространения COVID-19
Судя по матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана можно сказать, что республика в целом перешла в "красную" зону, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Казахстан перешел в &quot;красную&quot; зону по темпам распространения COVID-19
Казахстан перешел в &quot;красную&quot; зону по темпам распространения COVID-19
Согласно матрице, представленной в Telegram-канале МВК РК по нераспространению COVID-19, в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. В "жёлтой" зоне – Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. Все остальные регионы РК находятся в "зелёной" зоне по темпам распространения COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
матрица

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