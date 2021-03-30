Казахстан перешел в «красную» зону по темпам распространения COVID-19

Судя по матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана можно сказать, что республика в целом перешла в "красную" зону, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно матрице, представленной в Telegram-канале МВК РК по нераспространению COVID-19, в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. В "жёлтой" зоне – Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. Все остальные регионы РК находятся в "зелёной" зоне по темпам распространения COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста,