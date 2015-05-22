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Казахстан ввел ограничения на ввоз машин из России и Беларуси

В Казахстане установлены новые ограничения на ввоз автомобилей из России и Беларуси, сообщает Informburo.kz. Разработку новых правил регистрации и эксплуатации транспортных средств на дорогах нашей страны доверили на этот раз Министерству инвестиций и развития страны. Правда, с оговоркой, после согласования сразу с несколькими государственными органами. И стоит отметить, что разногласий между ведомствами, судя по всему, не произошло. Иллюстративное фото с сайта automag.kz В документе установлены характеристики автомобилей, которые можно будет зарегистрировать в органах дорожной полиции. Приказ
Marat
Казахстан ввел ограничения на ввоз машин из России и Беларуси
В Казахстане установлены новые ограничения на ввоз автомобилей из России и Беларуси, сообщает Informburo.kz.  Разработку новых правил регистрации и эксплуатации транспортных средств на дорогах нашей страны доверили на этот раз Министерству инвестиций и развития страны. Правда, с оговоркой, после согласования сразу с несколькими государственными органами. И стоит отметить, что разногласий между ведомствами, судя по всему, не произошло.
Иллюстративное фото с сайта automag.kz
Иллюстративное фото с сайта automag.kz
 Иллюстративное фото с сайта automag.kz В документе установлены характеристики автомобилей, которые можно будет зарегистрировать в органах дорожной полиции. Приказ министра инвестиций и развития страны Асета ИСЕКЕШЕВА подробно оговаривает допустимые габариты машин их массу, а также осевую нагрузку у транспортных средств. Пожалуй, главной статьёй документа является 4 пункт приказа. Он оговаривает допустимые нормативы к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортными средствами, предназначенных для первичной регистрации в Республике Казахстан. Приказ запрещает регистрацию транспорта не соответствующих стандартам Евро-4. Другими словами, ввоз на территорию страны машин старше 7 лет теперь становится невозможным. Кроме того, ограничения коснулись и ввоза в страну транспортных средств, в которых отсутствует антиблокировочная тормозная система (ABS - Авт.), фронтальная подушка безопасности, система крепления ISOFIX (специальная система для крепления детских кресел - Авт.) и дневных ходовых огней. Новые требования вступят в законную силу уже через несколько дней, а именно с 26 мая 2015 года. После чего ввоз поддержанных авто из России и Беларуси, возможно, сократится в несколько раз, так как для них будут действовать практически те же правила, что и на ввоз машин из стран извне ЕАЭС.  
автомобили ЕАЭС

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