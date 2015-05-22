Казахстан ввел ограничения на ввоз машин из России и Беларуси

В Казахстане установлены новые ограничения на ввоз автомобилей из России и Беларуси, сообщает Informburo.kz. Разработку новых правил регистрации и эксплуатации транспортных средств на дорогах нашей страны доверили на этот раз Министерству инвестиций и развития страны. Правда, с оговоркой, после согласования сразу с несколькими государственными органами. И стоит отметить, что разногласий между ведомствами, судя по всему, не произошло. Иллюстративное фото с сайта automag.kz В документе установлены характеристики автомобилей, которые можно будет зарегистрировать в органах дорожной полиции. Приказ