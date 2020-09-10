Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 10 сентября, на брифинге министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, что Казахстан планирует закупить 5,5 миллиона доз вакцин. - Мы прорабатываем вопрос возможного закупа вакцин на территорию Казахстана с различными странами-производителями. Вместе с тем мы также рассматриваем вопрос производства и регистрации на рынке казахстанской вакцины, которая также показывает сейчас хорошие результаты на этапе клинических исследований, - сказал Алексей Цой. Министр здравоохранения РК отметил, что на сегодняшний день в Казахстане ситуация по коронавирусной инфекции стабильная. - Мы видим что основные показатели и заболеваемости и смертности у нас идут на снижение. Не смотря на это мы мониторим соседние страны и страны мира, видим что сейчас идет резкое повышение заболеваемости в Италии, Испании, Германии, Турции и Южной Корее. При этом заболеваемость в странах СНГ прирост заболеваемости составляет 0,5 процентов, что в 5 раз выше, чем в Казахстане. Эта ситуация не может не тревожить нас? и Казахстан готовится как и все страны к возможной второй волне подъема коронавирусной инфекции, - отметил Алексей Цой. Также министр здравоохранения РК пояснил, какие меры проводят для подготовки второй волны коронавируса. - Мы планируем развернуть 71 126 коек. При этом в настоящий момент функционируют 10257. 15 процентов коечного фонда загружено пациентами, которые в настоящий момент болеют коронавирусом, либо коронавирусной пневмонией. Мы запланировали порядка 13 модульных инфекционных больниц. Две крупные клиники находятся на этапе реконструкции. 3640 мобильных бригад на уровне поликлиник организованы для обслуживаня граждан. 5098 аппаратов ИВЛ будет поставлено в наш текущий эпидсезон. 21 566 коек будут обеспечены кислородом, - сказал глава Минздрава. - Параллельно с этим мы проводим дооснащение службы санитарным автотранспортом. 1167 единиц будет закуплено и поставлено в регионы, - пояснил Алексей Цой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.