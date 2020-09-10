Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки по республике было выявлено 86 новых случаев COVID-19, два из них приходится на ЗКО. Кроме того, по данным за прошедшие сутки по республике выздоровели от коронавирусной инфекции 206 человек, из них 35 жителей ЗКО. - За прошедшие сутки 347 казахстанцев заболели пневмонией, один случай с летальным исходом, - пояснили в МВК РК. - С 1 августа по 10 сентября зарегистрировано всего 28 575 заболевших, из них 317 не смогли побороть болезнь. Всего в стране подтверждено 106 584 случаев COVID-19, из них в ЗКО - 6797 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.