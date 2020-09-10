Риски заражения коронавирусом еще остаются, считают в правительстве РК. В Казахстане могут закрыть школы, где КВИ выявят у нескольких детей или учителя, работающего в разных классах Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 10 сентября, на площадке службы центральных коммуникаций выступили заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Так, по словам Ералы Тукжанова, эпидситуация в стране сейчас стабильная и основные показатели по заражению КВИ идут на снижение. - В дежурных классах школ обучаются более 800 тысяч учащихся. (...) Второй этап по постепенному открытию классов. Все предложения, которые поступают, будут рассмотрены в первую очередь, с учетом интересов казахстанцев и безопасности детей, - сказал Ералы Тукжанов. Между тем Асхат Аймагамбетов рассказал, что порядка 3000 школ республики в отдаленных населенных пунктах и малокомплектные школы работают в штатном режиме. - Учащихся 1-4 классы мы 100% готовы принять детей, но не все родители готовы отпускать детей в школы, понимаю всю опасность, - отметил министр образования и науки. По словам Асхата Аймагамбетова, сейчас дежурные классы казахстанских школ заполнены меньше чем на половину. Так, заполненность 1 классов составила 55%, 2 классов - 35%, третьи классы заполнены лишь на 27%, а четвертых всего на 24%. - Из 1,3 млн учащихся начальных классов в дежурных классах обучаются только 547 тысяч детей - сказал Асхат Аймагамбетов, отметив, что дежурные группы детских садов посещают только 30% детей. Таким образом, дистанционное обучение в школах сохранится как минимум на первую четверть учебного года. Ранее мы писали, что казахстанские родители создали петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах и сейчас петицию подписали более 24 тысяч человек. Родители уральских школьников тоже возмущены дистанционным обучением. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.