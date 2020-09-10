Старт автокаравана состоялся на стоянке, расположенной неподалеку от поселка Подстепное Теректинского района. В управлении сельского хозяйства сообщили, что участие в ярмарке примут порядка 85 производителей региона. – В Нур-Султан будут доставлены 30 тонн мяса говядины и конины, 15 тонн муки и макаронных изделий, 20 тонн колбас и консервов, 10 тонн свежей рыбы, 2 тысячи литров растительного масла. Также мы везем сливочное масло и кондитерские изделия, - отметил заместитель управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев. Свою продукцию на ярмарке представит ИП «Урал-Каспий». Предприниматель Александр Кизерев отметил, что уже десять лет занимается выращиванием и выловом рыбы. – Мы являемся природопользователями Битикского водохранилища. На нашем заводе перерабатываем порядка 1000 тонн рыбы. Коптим, вялим. Ярмарка – это отличная возможность представить наш товар на рынке столицы, познакомиться с потенциальными клиентами, - отметил директор ИП Александр Кизерев. Сезон сельскохозяйственных ярмарок с соблюдением санитарных норм в Нур-Султане открылся 5 сентября. Свою продукцию представили Туркестанская и Алматинская области. По словам организаторов, цены на товары ниже рыночных на 15-20 процентов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.