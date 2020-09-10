Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Актюбинской области обсудили вопросы, связанные с обстановкой по COVID-19. В совещании приняли участие заместители акима области, руководители управлений, акимы г. Актобе и районов в режиме видеоконференцсвязи. Первый заместитель акима области Нуржауган Калауов сообщил, что ситуация остается стабильной. - Нагрузка на койко-места снизилась с 78% до 14,8%. В резерв переведено 3198 койко-мест. В три раза сократилось количество вызовов бригад скорой помощи, госпитализация больных снизилась более чем в 10 раз. 6 лабораторий ежедневно могут проводить 1900 исследований. В наличии имеется 21 654 ПЦР-тестов, - рассказал Нуржауган Калауов. Как сообщили в ходе совещания, в регионе принимаются все необходимые меры по подготовке к возможному ухудшению ситуации с COVID-19 в осенний период. Завершены ремонтные работы в воздушно-капельном отделении областной инфекционной больницы, инфекционном стационаре №2 Актюбинского медицинского центра, специализированном лечебно-оздоровительном предприятии, лечебные учреждения оснащены всем медицинским оборудованием. Количество коек в инфекционных стационарах увеличено с 275 до 567, провизорах с 430 до 3336, готовятся дополнительные места. 89% или 1371 койко-место обеспечено кислородом. В стационарах имеются 395 кислородных концентраторов, 626 кислородных баллонов, 381 кислородная подушка. Посредством лизинга будет приобретена 41 машина скорой помощи. В стационарах и провизорах сформирован трехмесячный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. Кадровый вопрос будет решаться за счет медицинских работников городских поликлиник, больниц и профессорско-преподавательского состава ЗКГУ им.М. Оспанова. 37 мониторинговыми группами выявлено 827 нарушений карантинного режима, 699 материалов уже рассмотрено. Аким области Ондасын Уразалин напомнил акимам районов о необходимости активизации подготовительной работы. - Посетите все лечебные учреждения, проверьте наличие лекарственных средств, оборудования, его исправности. Мы должны быть готовы к любой ситуации. В ближайшее время в регионе стартует кампания иммунизации против гриппа. Начинайте вакцинацию групп риска. Также нужно усилить работу мониторинговых групп, - подчеркнул Ондасын Уразалин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.