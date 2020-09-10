Многие граждане, вступившие в ряды «Pater House», отмечают, прежде всего, выгодность программ по приобретению движимого и недвижимого имущества, которые предлагает кооператив. Уже около семидесяти участников реализовали свои жизненно важные планы. И один из таких счастливчиков Нурмахан Жумакаев. С помощью кооператива он приобрел трехкомнатную квартиру в центре города. - Вначале я внес первоначальный взнос 50% от стоимости жилья и заключил договор с кооперативом. И вот благодаря помощи «Pater House» смог купить собственное жилье. Сейчас делаю ремонт в своей новой квартире. Хочу поблагодарить сотрудников кооператива за их грамотную работу, - рассказал радостный новосел.Программы кооператива «Pater House» уникальны еще тем, что кроме жилья по ним граждане могут накопить и приобрести земельный участок под строительство дома, автомобиль, коммерческую недвижимость, а также могут сделать ремонт, купить спецтехнику для своего бизнеса и реализовать другие цели.Так, житель Казталовского района Малик Хайруллин тоже решил воспользоваться такой удобной возможностью. Он давно мечтал приобрести хороший автомобиль по доступной цене. - Хочу поблагодарить кооператив «Pater House». Его сотрудники подобрали для меня удобную накопительную программу и выгодный график выплаты паевых взносов. С помощью кооператива я купил автомобиль Chevrolet NIVA, который станет хорошей рабочей лошадкой в моем хозяйстве, - поделился Малик Хайруллин. Кооператив «Первый супермаркет квартир и домов «Pater House» работает по всем казахстанским городам и действует на основании государственной лицензии, выданной Управлением юстиции РК. А это значит, вы можете купить недвижимость в любом городе Казахстана. - Мы приглашаем воспользоваться программами нашего кооператива всех желающих иметь свое жилье, автомобиль или получить средства на другие потребительские нужды. Вы можете прийти с первоначальным взносом и без него – мы подберем вам подходящую накопительную программу. Особенно это будет выгодно для молодых семей, - рассказал. – Мы не рассматриваем кредитную историю, доходы и пенсионные отчисления, и у нас нет ежегодных процентов вознаграждения. Приобретенное имущество сразу же нотариально оформляется на участника кооператива. При приобретении жилья предоставляется рассрочка выплат до 10 лет, а при покупке автомобиля - до 5 лет. Хотите квартиру, дом или машину? Обращайся в «Pater House»!Гос. регистрация 190540009167 от 13.05.2019г. выдана Управлением юстиции Департамента юстиции ЗКО. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.