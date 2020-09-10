Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя директора по лечебной части Атырауского областного перинатального центра Казбека Ермагамбетова, в июне во время обострения пандемии, в провизорном стационаре центра находилось более 50 беременных женщин с симптомами коронавируса. - Провизорный стационар, рассчитанный на 50 коек, в июне-июле не пустовал. Ситуация улучшилась только за последний месяц. Беременных с симптомами коронавируса нет. Однако расслабляться не стоит. Наступает осенне-зимний период, когда распространяется много разных вирусов. Поэтому по-прежнему необходимо строго соблюдать санитарные правила и нормы, - сказал Казбек Ермагамбетов. Отметим, что по состоянию на 9 сентября в Атырауский областной перинатальный центр находятся 153 женщины, 87 из них уже родили. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.