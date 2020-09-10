Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 5 сентября на мобильный телефон 65-летней пенсионерки позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. - Войдя в доверие под предлогом, что неизвестные лица могут вскрыть ее счет, обманным путем завладел деньгами в сумме более 1 тысячи 400 долларов США, которые находились на депозитном счету. По данному факту начато досудебное расследование и проводятся оперативные мероприятия направленные на установление и задержание подозреваемых лиц, - рассказали в полиции. - Это не первый случай, когда мошенник звонит с неизвестного номера, представляясь работником службы безопасности банка, где извещает клиента о том, что его карту пытались взломать, либо выполнить перевод денежных средств и просит уточнить данные для исправления ситуации. Телефонные мошенники таким образом узнают ПИН-код и проводят перевод на свои счета. В связи с чем мы просим граждан, имеющих престарелых родственников, соседей, знакомых необходимо разъяснить им, какие способы мошенничества существуют, как вести себя при получении звонков и сообщений мошеннического характера, а именно не вести диалоги с мошенниками, прекратить разговор и позвонить родственникам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.