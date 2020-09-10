Фото из архива "МГ" Заместитель акима Курмангазинского района Уркен Тажибаев был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве. Соответствующее решение вынес районный суд. Из материалов дела следует, что Уркен Тажибаев не только использовал свою должность в корыстных целях, но и присвоил средства, которые были предназначены для покупки защитных масок для многодетных и малоимущих семей. – Уркен Тажибаев лично участвовал в управлении ТОО, которые были зарегистрированы на родственников, обманным путем завладел денежными средствами учредителя ТОО в размере 150 тысяч тенге под предлогом проведения мероприятий приуроченных ко Дню рыбака, а также причинил вред одному из производственных кооперативов на сумму 500 тысяч тенге. Под предлогом оказания финансовой помощи при приобретении защитных медицинских масок для малоимущих семей обманным путем завладел денежными средствами предпринимателей в размере около 125 тысяч тенге, - первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по Атырауской области Айдос Мамыт. Так, Курмангазинский районный суд приговорил экс-замакима Курмангазинского района к штрафу в размере более 2,7 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе. Стоит отметить, что следом за обвинительным приговором в отставку подал и аким Курмангазинского района Кайрат Нуртаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.