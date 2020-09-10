Ремонт вначале проводил ТОО "Бiрлiк", а завершил ДСК "Приоритет", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске проверили на качество автодорогу по улице Молдагуловой, которую ремонтировали дважды за этот год Заместитель руководителя отдела ЖКХ города Уральск Аслан Даубаев сообщил, что ранее ремонт переходящего объекта по улице Алии Молдагуловой проводила компания ТОО “Бiрлiк”. Позже компанию лишили лицензии за многочисленные дефекты и несоответствия требованиям в работе, в связи с этим заказчик КПО б.в. перезаключил договор и подрядчиком был определен ДСК “Приоритет”. - На сегодняшний день ДСК “Приоритет” полностью завершила работу, в связи с этим у нас сегодня выездная лаборатория, которая будет отбирать пробы на соответствие техническим параметрам, - рассказал Аслан Даубаев. По словам инженера филиала РГК на ПХВ “Национальный Центр Качества Дорожных Активов” Заурбека Кыпшакбаева, в прошлом году были выявлены дефекты и направлены заказчикам, и после этого комиссия выехала на место в рамках программы "САПАЛЫ ЖОЛ АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ". Выяснилось, что были несоответствия и комиссия направила предписание заказчикам, чтобы приняли соответствующие меры в отношении подрядчика. - На сегодняшний день проблемы устранены, сейчас мы будем брать заключительную пробу и отправим на экспертизу, - сообщил Заурбек Кыпшакбаев. В отделе ЖКХ отметили, что в этом году по плану ремонтируются автомобильные дороги на 55 улицах города, протяженностью более 62 километров. В общей сложности из бюджета в рамках программы "Дорожная карта занятости" 9,3 млрд тенге. История с ремонтом улицы Алии Молдагуловой началась летом 2019 года. В июне автодорогу закрыли для автомобильного движения. Работы проводила подрядная организация ТОО "Бирлик". Стоимость ремонта составила порядка 700 млн тенге. Но комиссия не приняла дорогу в эксплуатацию. Был выявлен строительный брак. Специалисты заявили, что причинами  дефектов могли стать некачественные стройматериалы и неправильная схема укладки асфальта.   В Уральске проверили на качество автодорогу по улице Молдагуловой, которую ремонтировали дважды за этот год В Уральске проверили на качество автодорогу по улице Молдагуловой, которую ремонтировали дважды за этот год В Уральске проверили на качество автодорогу по улице Молдагуловой, которую ремонтировали дважды за этот год Заместитель руководителя отдела ЖКХ ПТ и АД г.Уральск   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Серик ЕСЕНОВ Фото Медета МЕДРЕСОВА