В пресс-службе акима Атырау сообщили, что ранее был объявлен конкурс на передачу, однако условия были жесткими, и желающих не нашлось. Гарантийный взнос составляет 12 488 523 тенге. - Мы будем повторно объявлять конкурс. Это необходимо, потому что парк требует определенных вложений и ухода. К примеру, жители жалуются нам на стихийную торговлю, в условиях как раз-таки есть требование - организовать места для торговли. К тому же в парке Победы ранее были установлены туалеты, их также необходимо содержать в чистоте. Также требуется ежедневно соблюдать чистоту, поливать растения. Вот все это будет возложено на частника, который возьмет парк в доверительное управление, - рассказали в пресс-службе акима Атырау. В пресс-службе ведомства отметили, что парк будет не продан, а передан в доверительное управление в частные руки. По условиям договора, предприниматель, взявший парк не сможет сделать там ничего без согласования с госорганами. - То есть ни вечный огонь, ни Стену Памяти, ни памятники предприниматель сносить не имеет права. Это отражено в условиях договора, - подытожили в пресс-службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.