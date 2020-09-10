Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, всего на территории области зарегистрировано 6 797 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в 3451 случаях болезнь протекала без клинических признаков. Выздоровели 6 320 человек, умерли - 100. Кроме этого, в области с диагнозом пневмония получают лечение 59 человек, умерли 206 человек. К аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек, еще шесть пациентов находятся на аппарате кислородного концентратора. Вместе с тем, в облздраве отметили, что в области имеется запас антибиотиков, противовирусных и жаропонижающих препаратов на два месяца. – В медицинских организациях ЗКО не имеется острого дефицита лекарственных препаратов. Всего в области имеются 138 аппаратов ИВЛ, 476 кислородных концентраторов, 10 компьютерных томографов, 47 рентген аппаратов, 675 пульсоксиметров, 198 источников кислорода и 172 аппаратов Боброва, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.