Фирма, которая выиграла тендер на отлов бродячих собак, уже расторгла договор из-за отсутствия места для передержки четвероногих, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Последние недели социальные сети заполонили жалобы о бродячих животных, которые бегают стаями по городу.
Как выяснилось, теперь ловить бродячих собак и кошек некому.
Ранее ТОО «Карачаганак ПромСервис» планировало построить питомник для животных в селе Меловые горки. Однако жители села выступили против строительства и оно было приостановлено.
- На сегодня договор с ТОО «Карачаганак ПромСервис» расторгнут, и планируется разыграть новый тендер на отлов бродячих собак и кошек. В центре при ЗКАТУ имени Жангир хана всего было стерилизовано 440 собак, - сообщили в управлении ветеринарии по ЗКО.
Заместитель директора ТОО «Карачаганак ПромСервис» Даурен Курматов рассказал о причинах расторжения договора на отлов бродячих собак и кошек.
- Дело в том, что мы потратили на строительство питомника для бездомных собак в поселке Меловые горки 20 миллионов тенге, но, к сожалению, население выступило против. Естественно, работа наша не получилась. После этого в акимате нам предложили другое место, а точнее просто землю под новый питомник. Мы не можем нести такие затраты и строить новый питомник, на новом месте. Поэтому было принято решение расторгнуть договор, - отметил Даурен Курматов.
Стоит отметить, что в Уральске существует несколько общественных объединений, которые занимаются спасением животных. Однако и там заявили, что своими силами уже не справляются и не могут забрать на передержку всех животных с улиц города.
Кроме того, вопрос с бродячими животными поднимался на заседании проектного офиса "Ақжайық - адалдық алаңы" с участием общественников по защите животных, руководства управления ветеринарии ЗКО, представителями департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, а также представителями департамента полиции ЗКО.
По словам руководителя проектного офиса "Акжайык - адалдык аланы" Алии Салиевой, сейчас не производится отлов бродячих собак и кошек на улицах города.
- Все мы знаем, что по новому законодательству после отлова бездомных четвероногих не усыпляют, а стерилизуют. Но после проведенных операций их нужно где-то передерживать около десяти дней. К сожалению, такое место еще не нашли. Вопрос повис в воздухе, - отметила Алия Салиева. - Нужно брать примеры с тех областей, где ее уже решили.
Стоит отметить, что по официальным данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО с начала этого года 607 человек пострадали от укусов и нападений бродячих животных, среди них - 79 детей до пяти лет.
Гаухар НАГИМОВА
