Во время разговора Ляззат поделилась «карантинной» историей: после того как сюда попала женщина из Уральска, она потеряла связь с единственной дочерью, которая была инвалидом. Сама женщина была осуждена на 8 лет по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Заключенная несколько раз обращалась к местным органам в надежде найти дочку, но безрезультатно. Так она в течение 5 лет не могла найти своего ребёнка. Ей было грустно, когда во время карантина другие женщины общались со своими детьми по скайпу. После этого сотрудники колонии и ДУИС по Атырауской области начали искать ее дочку и нашли в доме инвалидов города Уральск. После этого сотрудники колонии подключили скайп, и мать с дочерью встретилась в режиме онлайн. Очень грустная и радостная история. Теперь ДУИС по Атырауской области будет помогать, чтобы они встретились и в реальной жизни.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этой трогательной истории стало известно в интервью с контролером учреждения УГ-157/11 (женская исправительная колония) при департаменте уголовно-исполнительной системы по Атырауской области Ляззат Бектурсыновой. Она многодетная мама, у нее шестеро детей. Ляззат Бектурсынова поделилась о службе многодетной матери за колючей проволокой. - Меня зовут - Ляззат, я рекордсмен по количеству детей во всем департаменте, - смеется Ляззат. – Наверное, поэтому меня уважают мои коллеги. После родов, как только малыш подрастает немного, я выхожу из декретного отпуска на работу. Потому что я на свободе – нужна детям, а здесь – осужденным женщинам, чтобы они быстрее исправились.- В 2010 году я устроилась сюда в качестве дежурного. А до этого работала в департаменте полиции Атырауской области. Когда коллеги сказали, что есть возможность перейти на работу ДУИС, я решила попробовать себя на другой должности в другом месте. Я думаю, что работа в тюрьме – это очень большой жизненный опыт. Вскоре, сдав документы, меня приняли на работу. Конечно, в первые дни мне было тяжело работать с осужденными. Ранее мне приходилось работать с женщинами, совершившими преступления, но не думала, что буду работать с ними и за решеткой. Потом я постепенно начала привыкать. Иногда оказываю им психологическую помощь и поддерживаю их как женщин и матерей. Потому что, несмотря на ошибки, самое главное – они женщины.- Не могу утверждать, что существует какая-то очень серьезная проблема, потому что маму понимает только мама. Я, как многодетная мать, общаюсь с матерями, отбывающими наказание в учреждении, делюсь советами, как общаться с детьми после освобождения, как вновь заслужить их доверие. Таким образом, стараюсь, чтобы они быстрее исправились и появилось стремление на свободу. Скажите, какая мать не спешить увидеть своего ребенка?!- Мой супруг Александр – очень внимательный и понимающий человек. Он всегда поддерживает меня и мы одинаково уделяем внимание воспитанию ребенка. Он знает, что я работаю с осужденными женщинами, и там я тоже нужна. Дома я стараюсь не показывать свое унылое настроение и усталость. Ведь когда заканчивается рабочее время и снимается униформа, вместе с ними там же остаётся всё, что связано с работой. А дома я мама, в обществе – многодетная мать.- В целом мамы здесь не делятся ни на какие категории. Ко всем относимся одинаково. Но, тем не менее, мы помогаем матерям. Они тоже спешат увидеть своих детей. Регулярно проводим их встречи. Иной раз дети хотели приехать из соседней области, но не было денег, мы помогли с оплатой проезда, чтобы они могли увидеться и обняться. Во время пандемии коронавируса, когда все города закрылись на карантин, остановились поезда и закрылись дороги, мы организовали общение с семьями осужденных не только матерей, но и всех осужденных женщин через «Skype». Увидев детей, они начали обнимать экран. Мы пожелали, чтобы карантин закончился быстрее, и дети смогли в живую обнять мам. ДУИС по Атырауской области обеспечивает Лаззат всеми условиями. Так как она работник правоохранительных органов, дети вне очереди устраиваются в государственный детский сад. Также если она будет снимать арендное жилье, то оплачивается за счет государства. - Как многодетная мать, имею много льгот со стороны государства. Семейного бюджета хватает, чтобы воспитать наших детей. Теперь и до пенсии недалеко, - говорит Лаззат. Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области, в учреждении УГ-157/11 отбывают наказание более 100 женщин. Большинство из них были осуждены за мошенничество и кражу.