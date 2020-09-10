Во время разговора Ляззат поделилась «карантинной» историей: после того как сюда попала женщина из Уральска, она потеряла связь с единственной дочерью, которая была инвалидом. Сама женщина была осуждена на 8 лет по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Заключенная несколько раз обращалась к местным органам в надежде найти дочку, но безрезультатно. Так она в течение 5 лет не могла найти своего ребёнка. Ей было грустно, когда во время карантина другие женщины общались со своими детьми по скайпу. После этого сотрудники колонии и ДУИС по Атырауской области начали искать ее дочку и нашли в доме инвалидов города Уральск. После этого сотрудники колонии подключили скайп, и мать с дочерью встретилась в режиме онлайн. Очень грустная и радостная история. Теперь ДУИС по Атырауской области будет помогать, чтобы они встретились и в реальной жизни.А какие условия созданы для осужденных многодетных матерей, содержащихся в учреждении? - В целом мамы здесь не делятся ни на какие категории. Ко всем относимся одинаково. Но, тем не менее, мы помогаем матерям. Они тоже спешат увидеть своих детей. Регулярно проводим их встречи. Иной раз дети хотели приехать из соседней области, но не было денег, мы помогли с оплатой проезда, чтобы они могли увидеться и обняться. Во время пандемии коронавируса, когда все города закрылись на карантин, остановились поезда и закрылись дороги, мы организовали общение с семьями осужденных не только матерей, но и всех осужденных женщин через «Skype». Увидев детей, они начали обнимать экран. Мы пожелали, чтобы карантин закончился быстрее, и дети смогли в живую обнять мам. ДУИС по Атырауской области обеспечивает Лаззат всеми условиями. Так как она работник правоохранительных органов, дети вне очереди устраиваются в государственный детский сад. Также если она будет снимать арендное жилье, то оплачивается за счет государства. - Как многодетная мать, имею много льгот со стороны государства. Семейного бюджета хватает, чтобы воспитать наших детей. Теперь и до пенсии недалеко, - говорит Лаззат. Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области, в учреждении УГ-157/11 отбывают наказание более 100 женщин. Большинство из них были осуждены за мошенничество и кражу. Ляззат Бектурсынова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по Атырауской области
