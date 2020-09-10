Сама система вместе с автомобилем "Лада Ларгус" обошлась бюджету в 22,5 млн тенге за единицу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
О покупке в департаменте полиции ЗКО рассказали в конце июля. Тогда система работала тестовом режиме.
2 сентября в полиции сообщили, что с 1 сентября по согласованию с МВД систему разрешили использовать
и в населенных пунктах.
"МГ" направил запрос в департамент полиции и попросил указать стоимость мобильной системы "Аркан". Выяснилось, что одна единица такой "чудо-машины" обошлась бюджету в 22,5 млн тенге.
- Мобильный комплекс «Аркан» в автоматическом режиме (без участия сотрудника полиции)
способен производить фиксацию всего проезжающего транспорта через контролируемый участок дороги, распознавать номерные знаки, цвет и марку, фиксировать факты превышения установленной скорости, угнанные автомобили, транспортные средства злостных неплательщиков алиментов, налогов, а также технические средства на которых наложены аресты судебными исполнителями. Данные и видеоинформация с использованием мобильной связи в режиме реального времени (в автоматическом режиме)
передаются в центр обработки данных полиции (Автоматическая система контроля транспортного потока (АСКТП) и Единого реестра административных производств (ЕРАП) Генеральной прокуратуры РК),
для формирования предписаний о штрафах и их оплаты водителями с использованием сайтов и ресурсов банков второго уровня, что позволит уменьшить коррупционные риски, так как взаимодействие сотрудника полиции с водителем будет практически исключено, - пишет и.о. начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин.
Как следует из ответа, стоимость одной единицы автомашины «Лада Ларгус» (отечественного производства) составляет 5 380 000 тенге, поставщиком является филиал в г.Уральск АО «АЗИЯ АВТО», а стоимость одной системы «Аркан» составляет 17 177 608 тенге, поставщиком является ТОО «ARKAN Security Solution».
- Департаментом полиции ЗКО заключен договор с ТОО «ARKAN SecuritySolutions (АРКАН Секьюрити Солюшинс)" (Республика Казахстан),
на приобретение аппаратно-программных комплексов «Аркан» в количестве 6
единиц – цена за единицу 17 млн. 200 тыс
. тенге (всего 103 млн. 200 тыс. тенге).
В цену входит: аппаратный, моноблочный комплекс автоматической фото/видео фиксации транспортных средств и нарушений правил дорожного движения включая: Инвертор для питания от бортовой сети автомобиля. Защищенный планшет, Устройство Брандмауэр – для защиты от вирусов, спама, ботов, опасных приложений, вредоносных сайтов. Варианты доступа в интернет DSL поддержка внешних G/4G/ LTE модемы, а также монтажно-инсталляционные, пуско-наладочные работы, услуги по организации связи через провайдера и обучение специалистов, - говорится в тексте Жанболата Жаншина.
Мобильные комплексы «Аркан» предназначены для осуществления комплекса мер по снижению аварийности и обеспечению безопасности дорожного движения, раскрытию преступлений и других правонарушений, а также для взыскания административных штрафов.
- Только за 16 дней работы (с 19 августа текущего года)
установлено и задержано 53
автомашины, на которые судебными исполнителями наложены арест и задержание, на общую сумму 25 млн 646 тысяч
тенге. Зафиксированы и в автоматическом режиме направлены правонарушителям 276
предписаний на общую сумму 7 млн 263 тысячи
тенге, которые будут взысканы в доход государства, -
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.