Нурлан Таубаев и Тимур Басаров. Фото с сайта «АЖ» Как стало известно «АЖ», сегодня, 10 сентября, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан ТАУБАЕВ и руководитель областного управления строительства Тимур БАСАРОВ были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге. Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Астаны группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции РК. Подробности дела пока не сообщаются.