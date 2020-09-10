Деревья обработали древесной смолой, а вместо гвоздей использовали джутовый канат и веревки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Искалеченные деревья в веревочном парке "подлечили" в Уральске Как сообщили в ДЧС ЗКО, все ранки на деревьях были замазаны садовым варом и древесной смолой. – ДЧС ЗКО, являясь социально-ответственным органом, критически проанализировав материалы опубликованные в СМИ, незамедлительно принял меры устранению имеющихся недостатков. Все имеющиеся ранки на деревьях замазаны садовым варом и древесной смолой. Единичные места, скрепленные гвоздевым методом, выполнены при помощи джутового каната и веревки, - сообщили в ДЧС ЗКО. Напомним, уральцы были возмущены тем, что при строительстве места отдыха напротив базы "Динамо" были искалечены несколько деревьев. Оказалось, что там строится веревочный парк для горожан, открытие которого планируется ко Дню города. Строительством занимаются сотрудники ДЧС ЗКО и городского акимата. Искалеченные деревья в веревочном парке "подлечили" в Уральске Искалеченные деревья в веревочном парке "подлечили" в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС ЗКО  