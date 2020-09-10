По информации РГП "Казгидромет", 11 сентября в ЗКО ожидается гроза, ветер с порывами до 18-20 метров в секунду. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +10. 26 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью температура воздуха опустится до +13 градусов. В Актау будет ясно, днем +25 градусов, ночью +15. В Актобе синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +24 градуса, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.