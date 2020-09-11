Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в министерстве, с нового года правила отбора через первоначальную профессиональную подготовку на службу в ОВД на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава будут упрощены. Теперь желающим вступить в ряды правоохранительных органов не нужно будет проходить конкурс, отменен также испытательный срок. Отмечается, что тем, кто прошел первоначальную профессиональную подготовку, не нужно будет участвовать в конкурсе. Так, на конкурсной основе будут отбирать кандидатов на должности старшего и высшего начальствующего состава. Они должны пройти стажировку длительностью не менее месяца. После стажировки их ждет испытательный срок. Отмечается, что испытательный срок не будут проходить только лица, назначенные на руководящие должности. Через первоначальную профессиональную подготовку в ряды правоохранительных органов будут отбирать кандидатов на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава. Подготовка длится один месяц, испытательный срок кандидат проходить не будет. Приказ о зачислении на профессиональную первоначальную подготовку является основанием зачисления слушателя стажером, говорится в сообщении министерства. Глава департамента кадровой политика министерства отметил, что каждый полицейский должен научиться вести диалог с населением. Приоритетным в системе подготовки и отбора кадров теперь будет обучение правоохранителей взаимодействовать с обществом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.