Казахстанцам рекомендовали не водить детей в торговые центры

Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова обратилась к родителям с просьбой беречь детей от посещения мест массового скопления. По её словам, в социальных сетях много сообщений о том, что у болеющих детей тяжело сбивается высокая температура. - Поберегите здоровье детей, учитывая сегодняшнее течение ОРВИ и гриппа. Не нужно посещать места массового скопления людей. Тем более у детей заболевание протекает тяжелее. Это связано с их физиологическими особенностями и большим контактами. Поэтому в течение