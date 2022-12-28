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Социум

Казахстанцам рекомендовали не водить детей в торговые центры

Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова обратилась к родителям с просьбой беречь детей от посещения мест массового скопления. По её словам, в социальных сетях много сообщений о том, что у болеющих детей тяжело сбивается высокая температура. - Поберегите здоровье детей, учитывая сегодняшнее течение ОРВИ и гриппа. Не нужно посещать места массового скопления людей. Тем более у детей заболевание протекает тяжелее. Это связано с их физиологическими особенностями и большим контактами. Поэтому в течение
Дана Рахметова
Казахстанцам рекомендовали не водить детей в торговые центры
Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова обратилась к родителям с просьбой беречь детей от посещения мест массового скопления. По её словам, в социальных сетях много сообщений о том, что у болеющих детей тяжело сбивается высокая температура.
- Поберегите здоровье детей, учитывая сегодняшнее течение ОРВИ и гриппа. Не нужно посещать места массового скопления людей. Тем более у детей заболевание протекает тяжелее. Это связано с их физиологическими особенностями и большим контактами. Поэтому в течение новогодних праздников и в целом в течение января, пока у нас идет подъём заболеваемости, не водите больных детей в школы и в детские сады, не водите детей в торговые центры и другие места массового скопления, - сказала Есмагамбетова на брифинге в СЦК.
В Казахстане с первого октября зарегистрировано 2,2 млн случаев ОРВИ и 2 284 случая гриппа. 65% заболевших приходится на детей до 14 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан грипп Дети болезнь

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