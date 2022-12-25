Казахстанцам рекомендовали носить маски в местах скопления людей

- Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99% больных, - проинформировала в ходе заседания Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 3%, отметила она. Вместе с тем, по ее словам, в 12 регионах (города Астана, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, Абайская, ЗКО, Карагандинская, Улытауская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская области), показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции. В этой связи, Есмагамбетова напомнила, что в соответствии с ПГГСВ при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения. В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20%. Учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении публичных предвыборных мероприятий и встреч с избирателями, Есмагамбетова рекомендовала придерживаться следующих правил:
- использование просторных помещений для исключения скопления населения; - в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха; - в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение проветривания помещения перед началом мероприятия; - соблюдение масочного режима при проведении встреч с избирателями.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.