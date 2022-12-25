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Социум

Казахстанцам рекомендовали носить маски в местах скопления людей

ЗКО в числе регионов, где наблюдается рост распространения инфекции, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации министерства здравоохранения РК, в ЦИК состоялось заседание по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ в республике при проведении предвыборной агитации депутатов Сената Парламента Казахстана. - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. В с
Дана Рахметова
Казахстанцам рекомендовали носить маски в местах скопления людей
ЗКО в числе регионов, где наблюдается рост распространения инфекции, передает портал "Мой ГОРОД". 
Главный санврач Казахстана утвердила обязательное ношение масок на улице
Главный санврач Казахстана утвердила обязательное ношение масок на улице
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации министерства здравоохранения РК, в ЦИК состоялось заседание по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ в республике при проведении предвыборной агитации депутатов Сената Парламента Казахстана.
- Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99% больных, - проинформировала в ходе заседания Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.
За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 3%, отметила она. Вместе с тем, по ее словам, в 12 регионах (города Астана, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, Абайская, ЗКО, Карагандинская, Улытауская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская области), показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции. В этой связи, Есмагамбетова напомнила, что в соответствии с ПГГСВ при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения. В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20%. Учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении публичных предвыборных мероприятий и встреч с избирателями, Есмагамбетова рекомендовала придерживаться следующих правил:
- использование просторных помещений для исключения скопления населения; - в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха; - в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение проветривания помещения перед началом мероприятия; - соблюдение масочного режима при проведении встреч с избирателями.
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коронавирус

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