Казахстанцам рекомендовали носить маски в местах скопления людей

ЗКО в числе регионов, где наблюдается рост распространения инфекции, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации министерства здравоохранения РК, в ЦИК состоялось заседание по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ в республике при проведении предвыборной агитации депутатов Сената Парламента Казахстана. - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. В с