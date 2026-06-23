Казахстанцы активно скупают доллары: лидирует Алматы

Казахстанцы в январе–апреле 2026 года купили в обменных пунктах на 495 млрд тенге больше долларов, чем продали. Это на 13,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, когда объём нетто-покупок составлял 436 млрд тенге, передает МойГород со ссылкой на FinProm.

Спрос на иностранную валюту постепенно восстанавливается после заметного спада в прошлом году. Тогда, в январе–апреле 2025 года, нетто-продажи сократились сразу на 32%. Сейчас рынок частично компенсировал падение, однако до уровня 2024 года (644 млрд тенге) показатель всё ещё не дотягивает.

«Внутри года динамика, впрочем, снижается. В январе обменники продали „чистых“ долларов на 150 млрд тенге, в феврале на 136 млрд, в марте на 107 млрд, в апреле на 102 млрд. С начала года показатель сократился на 32 %»,

говорится в публикации.

Лидером по объёму покупок валюты стал Алматы. Здесь нетто-продажи выросли на 80% и достигли 183 млрд тенге. В Шымкенте, напротив, наблюдается снижение спроса на 31% – до 69 млрд тенге. В Астане показатели практически не изменились и составили 42 млрд тенге.

Ситуация по регионам остаётся неоднородной. В Западно-Казахстанской области нетто-продажи удвоились – с 9 до 18 млрд тенге. В то же время в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях спрос почти в два раза снизился. В Алматинской области зафиксирован обратный тренд – обменники даже выкупили у населения больше долларов, чем продали.

Рост интереса к валюте происходил на фоне укрепления тенге. С сентября 2025 года курс доллара снижался семь месяцев подряд – с 541 до 469 тенге в апреле. Однако в мае тенденция развернулась: если в начале месяца доллар стоил 463 тенге, то к концу вырос до 486 тенге, прибавив 5%. На 22 июня курс составил 488 тенге.

Ранее сообщалось, что аналитики Halyk Finance ожидают ослабления тенге до 540 тенге за доллар к концу 2026 года. По их мнению, текущее укрепление носит временный характер, а давление на курс могут оказать высокая инфляция, сокращение торгового профицита и снижение интереса иностранных инвесторов к казахстанским гособлигациям.