Казахстанцы будут в шоке: энергетики озвучили желаемую цену электричества

Вопрос тарифов всегда был одним из самых болезненных для Казахстана. При этом, если население регулярно в шоке от растущей стоимости коммуналки, монополисты утверждают: тарифы в Казахстане одни из самых низких в мире и не дают им возможности развиваться. Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов озвучил Ulysmedia.kz примерную справедливую стоимость электроэнергии, на которой «завязаны» все остальные тарифы. Скажем честно, его мнение мало кому из простых казахстанцев понравится.



Справедливый тариф?

В Астане на международном форуме «Теплоэнергетика Центральной Азии» глава Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов возмутился низкими тарифами на тепло для населения.

- Надо понимать, что за низкие тарифы для населения сейчас платят государственные организации. У нас долгое время был своеобразный «рекорд» Шымкента, где разница между тарифами для населения и организаций составляла 17 раз, но теперь новый «лидер» - в городе Абай Карагандинской области разница составила 21 раз! То есть, вот стоит ЖК, где люди платят за тепло 4 тысячи тенге в месяц, а рядом – школа, которая платит миллионы! Эти деньги могли бы пойти на улучшение образовательного процесса, на что-то другое полезное. Но они просто вылетают в форточку соседнего ЖК, - говорит он.

Выход, по мнению энергетика, только один: выравнивать разницу. Ну и повышать тарифы в целом.



Начинать, по его мнению, необходимо с тарифов на электроэнергию, потому что именно от них считаются все остальные.

- Мы находимся в группе из 27 стран с самыми низкими тарифами в мире. Наш тариф на электроэнергию примерно в три раза ниже среднемирового уровня, - приводит данные статистики Агафонов.

По его мнению, Казахстану надо целиться на повышение тарифов до среднемировых.

- Наш тариф на электроэнергию в Казахстане должен составлять 100 тенге. Вот наш справедливый тариф, который соответствует ценности этого ресурса – озвучил он шокирующие расчеты.

Заморозка не поможет

Мы напомнили Сергею Агафонову, что тарифы в Казахстане являются одними из основных «катализаторов» роста инфляции, осенью 2025 года Казахстан уже столкнулся с двузначными показателями инфляции, остановить дальнейшее раскручивание спирали роста цен удалось только мораторием на повышение тарифов и цен на ГСМ.

Агафонов считает, что вклад тарифов в инфляцию сильно преувеличен.

- Статистике гораздо проще считать вклад роста цен на услуги монополистов, чем анализировать условную картошку, которая тоже существенно подорожала, - говорит он.

При этом эксперт убежден: мораторий на рост тарифов лишь откладывают проблему и в будущем приводит к еще более резкому росту цен.

Он напомнил, что после каждого периода искусственного сдерживания тарифов неизбежно следует скачок стоимости услуг.

- Вместо того чтобы тариф вырос на 10%, он вырастает на 15%. Это очень простая вещь. После полугодового моратория мы опять будем получать эти последствия, - считает Агафонов.

По его словам, гораздо эффективнее проводить постепенное повышение тарифов, чем периодически замораживать цены по политическим или социальным причинам.

100 тенге заставят народ экономить?

Сергей Агафонов считает, что именно рост тарифов заставит казахстанцев заняться бытовым энергосбережением.

И это позволит стране справиться с грядущим энергодефицитом.

- Есть два пути: строить новую генерацию или экономить электроэнергию и тепло. Второй путь гораздо эффективнее. И меня никто не убедит в том, что можно привить культуру энергосбережения без повышения тарифа, - заявил он.

В качестве примера Агафонов привел европейские страны, где высокие тарифы и налоги, по его мнению, способствуют более бережному отношению к энергоресурсам.

Контекст

Несмотря на призывы энергетиков к дальнейшему росту тарифов, вопрос остается крайне чувствительным для населения.

Нацбанк еще весной 2026 года предупреждал, что по их расчетам, резкое повышение тарифов может снова дать двукратную инфляцию.

Тем не менее, уже с 1 июля электричество может снова подорожать сразу в 60 населенных пунктах страны.



Источник: Ulysmedia.kz