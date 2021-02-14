Иллюстративное фото из архива "МГ" В декабре 2019 года президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поднял вопрос о проверке водительских документов через информационные системы, позволив водителям не носить с собой их бумажные варианты, и поручил МВД внести изменения и дополнения в законодательные акты. Новый закон вступает в силу с 13 февраля. Ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение (если впервые) или штраф 5 МРП. Теперь водителям при управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только один документ – удостоверяющий личность. Выданные в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейский будет проверять через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к интернету, – проверка будет осуществляться по каналам радиосвязи. Новые нормы не коснутся иностранцев, не имеющих казахстанское водительское удостоверение и управляющих транспортом, не зарегистрированным в Казахстане. Ежегодно МВД РК выдает порядка 500 тыс. водительских удостоверений и порядка 1,5 млн свидетельств о регистрации транспортных средств. Несмотря на подписанный закон, эта работа будет продолжаться ведомством, так как указанные документы нужны для участия граждан Казахстана в международном движении, а также для их трудоустройства, продажи транспорта и в иных гражданско-правовых отношениях. В том числе - подтверждения квалификации водителя при трудоустройстве. Как уточнили в МВД, если сотрудник полиции будет требовать предъявить документы, то автолюбитель может позвонить на 102, либо в подразделение собственной безопасности, а также оспорить составление административного протокола в судебном порядке. Такая же возможность управлять автотранспортом без водительских документов внедрена в таких странах, как Грузия, Украина, Польша, Латвия и Литва, где также были внесены соответствующие изменения в национальные законодательства. 1 февраля главой государства был подписан закон, позволяющий не иметь при себе и не предъявлять техпаспорт, выданный в Казахстане. Данный закон был опубликован 2 февраля и вступает в силу 13 февраля. 5 февраля министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорт с 13 февраля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.