Казахстанка погибла в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле

Погибшая была студенткой корейского вуза. Koreaherald.com Как сообщили в МИД РК, гражданка Казахстана погибла в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле. - По информации оперативного штаба и полиции Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан, 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она была студенткой одного из вузов Республики Корея, – говорится в сообщении. Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан. Давка начал