- По информации оперативного штаба и полиции Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан, 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она была студенткой одного из вузов Республики Корея, – говорится в сообщении.Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан. Давка началась в узком переулке в районе Итхэвон города Сеул в Южной Корее при праздновании Хэллоуина. Он впервые за три года отмечался без ковидных ограничений. Что вызвало волну толпы, официально не сообщается. Но некоторые местные СМИ отмечают, что информация о некой знаменитости вызывала ажиотаж и люди устремились в этот район. В результате трагедии, по последним данным погиб 151 человек, ещё 82 пострадали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстанка погибла в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле
Погибшая была студенткой корейского вуза. Koreaherald.com Как сообщили в МИД РК, гражданка Казахстана погибла в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле. - По информации оперативного штаба и полиции Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан, 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она была студенткой одного из вузов Республики Корея, – говорится в сообщении. Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан. Давка начал