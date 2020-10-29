Иллюстративное фото из архива "МГ" Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание коллегии МВД, в ходе которого были рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за 9 месяцев текущего года и ход исполнения поручений президента. В мероприятии приняли участие руководители служб МВД, территориальных департаментов полиции и участковые инспекторы из всех регионов страны. Выступая перед полицейскими, глава государства выразил признательность всем сотрудникам органов внутренних дел, добросовестно выполняющим свои обязанности в условиях пандемии коронавируса. Касым-Жомарт Токаев напомнил об опасности и рисках повседневной работы в системе МВД. Как было отмечено в речи, за годы Независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 797 полицейских, 2604 сотрудника получили тяжелые телесные повреждения. – Сохранение стабильности государства и единства общества является главной задачей. В такие моменты многое зависит от профессионального уровня сотрудников полиции, духа патриотизма и самоотверженности. Я думаю, что это понимают все сотрудники органов внутренних дел, – сказал Президент. Особое внимание глава государства уделил кадровой политике. Он отметил, что в рамках Дорожной карты по модернизации полицейской службы вновь организованы ведомственные учебные заведения, усовершенствована работа по отбору сотрудников. – В полиции не должно быть места грубости и непрофессионализму. Здесь должны служить преданные своему делу люди с высоким уровнем подготовки. Государство и общество ожидают позитивных изменений. Стражи правопорядка должны быть примером для граждан, – указал Касым-Жомарт Токаев. Президент также заявил о необходимости цифровизации деятельности полиции, усиления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы. – На фоне непростой социально-экономической ситуации в стране ни в коем случае нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры. Очевидно, что ситуация здесь отнюдь не благополучная. Остаются вопросы по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. Министерство должно продемонстрировать реальные результаты в решении проблем уголовно-исполнительной системы, – полагает Глава государства. В своем выступлении президент объявил, что в следующем году по случаю 30-летия Независимости Казахстана в соответствии с законом будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству заняться вопросом строительства нового здания столичного департамента полиции. Глава государства обозначил в качестве одной из основных задач всестороннюю поддержку штатного состава. президент напомнил, что ежегодно на жилищную компенсацию стражам порядка выделяется свыше 15 миллиардов тенге. С 1 января следующего года на данные цели дополнительно будет направлено еще 10 миллиардов тенге, таким образом, этой мерой поддержки будут охвачены сотрудники дежурных частей, караульных служб, специализированных охранных организаций, ведомственных учебных заведений и системы уголовного исполнения, в общей сложности более 8 тысяч человек. Президент констатировал низкий уровень заработных плат в системе МВД, сохраняющийся на протяжении многих лет. В этой связи он сообщил о своем поручении Правительству в течение трех лет повысить заработные платы стражей порядка на 30 %. Касым-Жомарт Токаев также особо отметил значимость работы полицейских в ходе пандемии COVID-2019, которая стала серьезным экзаменом для всей системы государственного управления. – В нынешних условиях на «передовой» вместе с нашими медицинскими работниками находитесь именно вы, сотрудники полиции. Ведь сегодня от вашей работы зависит не только безопасность наших граждан, но и их здоровье и благополучие. Поэтому в это непростое время государство будет поддерживать всех, кто противостоит пандемии. По моему поручению в период первой волны пандемии на премирование сотрудников органов внутренних дел, задействованных в карантинных мероприятиях, было выделено 6,6 миллиарда тенге. Еще 11,5 миллиарда предусмотрено до конца года, – сказал президент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.