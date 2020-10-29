В этом году в Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО поступили заявки на утверждение предельных уровней тарифа на 2021-2025 годы от  ТОО «Батыс су Арнасы», АО «Жайыктеплоэнерго», АО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «КазТрансГаз Аймак», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Необоснованного повышения тарифов не будет - ДКРЕМ ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как оказалось, основной причиной подачи заявок является срок окончания действующих тарифов, утверждённых с 2016 по 2020 годы. 31 декабря текущего года у них заканчивается срок действия тарифов, и по закону они должны подать заявки и получить тарифы на следующие года. В ходе рассмотрения проектов заявок, заявка одного из базового субъекта ТОО «Батыс су Арнасы» на услуги водоснабжения и водоотведения были отклонены. Так как в представленном проекте инвестиционной программы мероприятия не подтверждены обосновывающими документами, а также отсутствуют мероприятия,  направленные на реконструкцию сетей. По остальным трем субъектам заявки находятся на стадии рассмотрения. - Ведомство уполномоченного органа выносит предлагаемые субъектом проекты тарифа и тарифной сметы на обсуждение при проведении публичных слушаний, где могут принять участие представители общественных объединений, депутаты областного маслихата, представители местного исполнительного органа, а также все заинтересованные лица. Публичные слушания проводятся уполномоченным органом при утверждении тарифа не позднее чем за тридцать календарных дней до утверждения тарифа, - рассказала и.о. руководителя ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз Казбекова.   Департаментом публичные слушания по повышению тарифа АО «КазТрансГаз Аймак» проведены 6 октября, АО «ЖТЭ» - 23 октября, по «ЗапКазРЭК» - 26 октября.
Так, по словам Гульжаз Казбековой, проект представленного тарифа АО «Жайыктеплоэнерго» на 2021 год составляет 5657,19 тг/Гкал при утвержденном 5000,31 тг/Гкал, соответственно (рост на 13%). Предложенный АО «КазТрансГаз Аймак» проект тарифа к 2021 году составляет 3840,05 тг/куб. м — на 46,8%. Проект тарифа АО «ЗапКаз РЭК» — 11,25 тг/кВт/ч при утвержденном 5,29 тенге кВтч, рост составляет 112,7%.
- Как я отметила раньше это лишь проекты. Субъект может заявлять повышение до 1000% и т. д., но мы смотрим на обоснованность, правильность этих затрат, и в данное время представленные материалы тщательно рассматриваются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. И после этого по срокам, установленным законодательством, будут приняты решения по вышеуказанным заявкам. Необоснованного повышения тарифа не будет, - подчеркнула Гульжаз Казбекова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.