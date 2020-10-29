Так, по словам Гульжаз Казбековой, проект представленного тарифа АО «Жайыктеплоэнерго» на 2021 год составляет 5657,19 тг/Гкал при утвержденном 5000,31 тг/Гкал, соответственно (рост на 13%). Предложенный АО «КазТрансГаз Аймак» проект тарифа к 2021 году составляет 3840,05 тг/куб. м — на 46,8%. Проект тарифа АО «ЗапКаз РЭК» — 11,25 тг/кВт/ч при утвержденном 5,29 тенге кВтч, рост составляет 112,7%.- Как я отметила раньше это лишь проекты. Субъект может заявлять повышение до 1000% и т. д., но мы смотрим на обоснованность, правильность этих затрат, и в данное время представленные материалы тщательно рассматриваются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. И после этого по срокам, установленным законодательством, будут приняты решения по вышеуказанным заявкам. Необоснованного повышения тарифа не будет, - подчеркнула Гульжаз Казбекова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
