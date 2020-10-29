Сайт iCheck.kz. был запущен 20 октября этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО запустили сайт для мониторинга государственных и образовательных порталов Как рассказал заместитель руководителя управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО Петр Лежников, сайт iCheck.kz был разработан для проверки качества и доступности интернета, государственных и образовательных порталов. - Любой проект преследует какие-то цели. Как вы знаете, сейчас очень много учеников проходят онлайн-обучение. Также в социальных сетях пользователи оставляют комментарии и отзывы по поводу проблем с образовательными и государственными сайтами. Тут может быть выявлено две ключевые проблемы: это плохое интернет-соединение или проблемы, непосредственно возникшие на этом сайте. Одна из задач нашего сайта iCheck.kz - проверить интернет-соединение, вернее качество подключения, зная для этого минимальные технические параметры. Если, конечно, интернет не соответствует, то жалобы на различные порталы будут рассматриваться во вторую очередь. После того как мы выявили параметры подключения и если скорость интернет-соединения соответствует требованиям, есть возможность оставить онлайн-сообщение в виде скриншота или же оставить короткое видео с описанием проблемы. Также можно оставить сообщение по номеру «109», - заверил Петр Лежников. Также он отметил, что это не онлайн-приемная, где каждое обращение будет рассмотрено по отдельности, больше это сделано для того, чтобы понять системные вопросы, которые будут накапливаться и уже по ним приниматься отельные решения. - Если действительно будут жалобы на работу образовательного или государственного сайта, то будет повод обратиться к разработчикам, - пояснил заместитель руководителя управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  