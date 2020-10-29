По информации РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +10 градусов, ночью +2. 14 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. В Актау будет солнечно, днем 17 градусов тепла, ночью +8. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, днем +17 градусов, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.