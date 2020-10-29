Общественный правозащитник Дина Смаилова рассказала, что сейчас подозреваемого исключили из зала суда. Дело дошло до того, что на одном из заседаний он снял кроссовок и кинул его в адвоката потерпевшей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 29 октября, руководитель общественного фонда "Не молчи KZ", общественный правозащитник Дина Смаилова (она же Dina Tansari), председатель попечительского совета фонда "Не молчи KZ"Алмат Мухамеджанов и Ираида Ислямгалиева, которую муж взял в заложники в ноябре прошлого года, встретились с журналистами.
Дина Смаилова и Алмат Мухамеджанов рассказали, что они прилетели в Уральск, чтобы поддержать Ираиду Ислямгалиеву. Совсем скоро по уголовному делу о захвате заложника состоится оглашение приговора.
Алмат Мухамеджанов отметил, что общественный фонд "Не молчи KZ" занимается защитой женщин от насилия.
- Захват заложницы и угроза жизни - это не рядовое дело, мы приехали оценить обстановку, оценить ситуацию. Мы были в департаменте полиции и прокуратуре области, где обсудили проблемы, нашли точки соприкосновения. Мы увидели, что несколько эпизодов было возбуждено в отношении нашей подзащитной, которые не нашли подтверждения, они не получили достаточной правовой оценки. Скоро состоится приговор, поэтому говорить о судебном деле мы не можем, чтобы не было давления на суд, - отметил председатель попечительского совета фонда "Не молчи KZ".
Алмат Мухамеджанов добавил, что в отношении Ираиды Ислямгалиевой было возбуждено около двух десятков дел. В настоящее время часть из них закрыли, по некоторым идет следствие.
Общественный правозащитник Дина Смаилова дополнила, что она опасается за жизнь Ираиды Ислямгалиевой, потому что она ( Ираида - прим. автора) сказала ей в телефонном разговоре: "Я не хочу жить!"
- Сам по себе процесс очень сложный и длительный, слишком много эпизодов. В процессе судебных слушаний озвучили еще несколько серьезных эпизодов в отношении Ираиды и ее ребенка, по которым, мы считаем, что необходимо возобновлять следствие и рассматривать эти эпизоды заново. В этом процессе идет очевидное преследование нашей подзащитной, в отношении нее возбудили уголовные дела. Закон так устроен, что должны регистрировать все заявления, которые поступают. Но тот факт, что уголовные дела регистрируются по одним и тем же эпизодам, нас возмутил, мы решили разобраться, - заявила Дина Смаилова.
Общественный правозащитник отметила, что они имеют дело дело с неуправляемым, непредсказуемым человеком, судя по поведению в суде и в целом по тем преступлениям, которые были совершены в отношении Ираиды.
- Мы опасаемся за ее жизнь. Психиатрическая экспертиза дает свою оценку и я не лезу в ту сферу. Я говорю о поступках, которые он совершает. В зале суда идут открытые угрозы жизни в адрес Ираиды, я не считаю, что это нормально. Мы неоднократно просили не впускать подсудимого в зал суда. Тем не менее судья отклоняла ходатайства. Последний раз нас очень возмутило, что он снял кроссовок и кинул в адвоката потерпевшей. Он соскакивал с места и запрыгивал на эту клетку. Только после этого его удалили из зала суда, он участвует в процессе онлайн, - отметила правозащитница. - Насколько я поняла, по данному делу и этот эпизод, который произошел с захватом, он был нацелен на убийство. Он даже поставил в известность своих близких, но видимо не хватило духа. Это мое мнение. И сейчас я опасаюсь, что, находясь там, в тюрьме, он совершит это. Эти опасения не беспочвенны.
Со слов Дины Смаиловой, Ираиде вменяется мошенничество, подделка документов, доведение до суицида.
- Все эти статьи беспочвенны, по надуманным фактам, - заявила правозащитницы. - Мне не понравилось, что после прения сторон, где подозреваемому было запрошено 13 лет лишения свободы, они ( сторона защиты подсудимого - прим. автора) выдвинули два ходатайства. Для нас это было странно. Прошли прения, все высказались. Прокуратура поддержала обвинения по всем статьям, за что мы очень благодарны. Потом как мы поняли, что это все делается для того, чтобы добиться объективности дела. Я надеюсь, что они все исследовали до конца и претензий к следствию никаких не будет.
Также общественный правозащитник не согласна с тем, что в уголовном деле идет поглощение статей.
- Когда человек совершает одно за другим тяжкие преступления, это все выливается в 13 лет. Суду надо было обратить внимание, что это абсолютно разные преступления: вымогательство, изнасилование, захват заложника. Однако у нас такой закон. Подсудимый неоднократно насиловал женщину, истязал сына Ираиды на протяжении 2,5 лет, это доказать очень сложно, - пояснила Дина Смаилова.
Между тем потерпевшая Ираида Ислямгалиева сейчас надеется на справедливое правосудие.
- Могу сказать, что рада, что судебный процесс окончен и мы ждем приговора. Было тяжело. Это не конец и впереди большая работа. У меня до сих пор есть страх за жизнь, - отметила женщина.
Напомним
, мужчина взял жену в заложники в помещении, где она работала нотариусом. Тогда к месту ЧП были стянуты все службы. Жители четырехэтажного дома, где располагается кабинет нотариуса, были эвакуированы
. Позже очевидцы
рассказали о захвате заложницы.
В полиции рассказали подробности
проведенной спецоперации. Позже стало известно, что на мужчину было заведено
четыре уголовных дела, а на Ираиду Ислямгалиеву два уголовных дела. Ее обвинили
в доведении до самоубийства и мошенничестве. Позже стало известно, что полицейские завели в отношении потерпевшей 16 уголовных дел. Об этом написала общественный правозащитник Дина Смаилова в посте в социальной сети Facebook.
