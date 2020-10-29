В суде сообщили, что 2 августа 2020 года подсудимый Андрей Кошиков распивал вино со своей сожительницей - 42-летней Натальей Зуенко. Она находилась в квартире мужчины, расположенной в многоэтажке во Втором рабочем поселке. Здесь у гражданских супругов вспыхнула ссора на почве ревности. Кошикову не понравилось, что его сожительница привела другого мужчину. Однако ранее тот успел уйти. - Во время ссоры Кошиков стал наносить удары Зуенко кулаком по всем частям тела. Затем схватил ее руками за корпус и поволок ко входной двери. Вытолкал женщину и попытался закрыть дверь. Но Зуенко, находясь на лестничной площадке, с криком стала бить руками входную дверь с просьбой впустить ее в квартиру. Кошиков удерживал дверь и не пускал женщину внутрь, - сообщили в суде. В разгар противостояния мужчина схватил с тумбочки нож и начал им наносить беспорядочные удары через дверной проем. Смерть Зуенко наступила в течение нескольких секунд. У пострадавшей была задета сонная артерия. Несколько проникающих ранений было нанесено в область грудной клетки. - Угрозы для жизни Кошикова не было. Он заявил, что не видел, куда бил. Но это не умаляет его вину. Суд учел общественную опасность преступления. Ранее мужчина был судим за убийство, ДТП и содержание притона. В его действиях признан особо опасный рецидив. Окончательно к отбытию наказания назначено 13 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, - отметил судья Бакыт Ермаханов. В колонии Кошикова будут принудительно лечить от алкоголизма. Приговор в законную силу не вступил. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.