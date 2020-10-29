Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии РК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 268 заболевших коронавирусной инфекцией, в ЗКО было выявлено 9 новых случаев заболевания COVID-19. - Всего в стране подтверждено 111 100 случаев, из них в ЗКО - 6992 случая, - отметили МВК РК. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 201 человек, среди которых 287 детей. В стационарах находится – 2 289 пациента. 117 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ. Также в МВК РК сообщили, что за прошедшие сутки по республике было зарегистрировано 174 случая пневмонии с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. К слову, с 1 августа было зарегистрировано 37 379 заболевших, случаев с летальным исходом - 397, всего выздоровели – 28 659 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.